مصطفى حجاج وكابونجا يطرحان أغنية جديدة بعنوان "وضع طيران"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب مصطفى حجاج أحدث أغانيه بعنوان "وضع طيران"، بمشاركة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات .

ورّوج حجاج للأغنية من خلال نشر مقطع منها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "اسمعوا أغنية وضع الطيران لـ مصطفى حجاج وإسلام كابونجا دلوقتي على يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمود شوقي، وألحان طارق الصاوي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتسجيل وميكس وماستر هاني محروس.

ويُذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كانت أغنية "الناس غدارة"، التي صدرت على طريقة الفيديو كليب، وحققت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل.

أغنية "الناس غدارة" هي أول تعاون بين مصطفى حجاج والمخرج جاد شويري، ومن كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، وإنتاج شركة NG Music Production لهاني محروس، الذي تولّى أيضًا هندسة الصوت.

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