خالد سليم يشارك جمهوره صورًا تجمعه بعمرو دياب وعدد من النجوم

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان خالد سليم مجموعة من الصور من إحدى المناسبات الفنية، جمعته بعدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم عمرو دياب، دينا فؤاد، عمرو يوسف، وأحمد حلمي.

ونشر خالد سليم الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "حدث مذهل لمشروع مذهل... مع النجم الرائع عمرو دياب، تهانينا، كان من الرائع رؤية كل هؤلاء الأصدقاء الرائعين يتألقون في هذه الليلة المميزة".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

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