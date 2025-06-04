فرح الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة بإطلالة كلاسيكية

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة فرح الزاهد جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فرح خلال الصور بإطلالة كلاسيكية، نالت إعجاب متابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال فرح الزاهد السينمائية كان فيلم "عصابة عظيمة"، من بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، ومصطفى عنبة، ومن إخراج وائل إحسان.

كما تنتظر فرح عرض مسلسلها الجديد "روج أسود"، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته: رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، غادة طلعت، وعدد من النجوم.

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