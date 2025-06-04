بعد ظهورها بالحجاب... ريهام حجاج تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بالحجاب أثناء تأديتها مناسك الحج.

ونشرت ريهام صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي مرتدية الحجاب داخل الحرم المكي، كما شاركت صورة للكعبة المشرفة، وعلّقت عليها قائلة: "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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