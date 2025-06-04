"عملت 3 عمليات".. شقيقة أحمد داش تكشف حالتها الصحية بعد الولادة

كتب - معتز عباس:

كشفت دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، عن تفاصيل مرورها بوعكة صحية، عقب ولادتها طفلها الثاني، الأيام الماضية.

وكتبت دينا داش في "ستوري" حسابها بموقع انستجرام:" أنا الآن بخير، لقد كان شهرًا صعبًا للغاية، خلال الأسبوعين الماضيين، كنت أركز على صحتي والتعافي من الولادة، لكن ساءت حالتي بشكل كبير وتم نقلي إلى المستشفى".

وأكملت: "اضطررت إلى إجراء 3 عمليات، كانت حالتي حرجة للغاية، وكدت أموت، أنا ممتنة وشاكرة لكل من سأل عني وتواصل مع عائلتي وأنا أفضل وأتحسن ببطء، واذكروني في دعائكم.. الحمد لله على كل شيء".

أعلنت دينا في 8 مايو الجاري، عبر انستجرام، عن استقبالها مولودها الثاني، ونشرت صورة من المستشفى وهي تحتضن رضيعها، وإلى جوارها طفلها الأول وزوجها، وعلقت "أهلا بك في عائلتنا الصغيرة يا حسن، نحن الآن مكتملون. الحمد لله".

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