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بسبب الحجاب عنايات صالح تتصدر تريند جوجل.. ماذا حدث؟

12:27 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

عنايات صالح

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كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة عنايات صالح، تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل" بعد حديثها عن صعوبة حصولها على أدوار في أعمال فنية بسبب ارتدائها الحجاب.

حلت عنايات صالح ضيفة ببرنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد "، وقالت: "من ساعات ما لبست الحجاب أنا مبتغشلش، معرفش المخرجين عندهم حساسية من الحجاب".

وأضافت: "أنا كل شغلي بالحجاب عملت أدوار أمهات من وأنا عندي 25 سنة، لكن ارتدائي الحجاب كان من حوالي 4 سنين"، متابعة: "طول عمري لبسي محتشم، ولقيت مش فاضل حاجة غير أني أرتدي الحجاب، وكل أدواري بمثل بالحجاب حتى مسرحية "في إيه يا مصر".

وأكملت: "لكن بعد ما لبست الحجاب المخرجين بطلوا يبعتوا لي شغل، رغم أني اشتغلت مع كبار المخرجين والفنانين وكنت محظوظة".

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عنايات صالح الحجاب
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