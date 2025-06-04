كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة نادية الجندي رحيل سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، قائلة: "رحلت الفنانة العظيمة سميحة أيوب، اشتغلت معها في مسلسل سكر زيادة، وهي سيدة قديرة لن تُعوض".

خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON، انهارت نادية الجندي من البكاء، قائلة: "على قد ما أنا حزينة على فراقها لأن هذه القيمة والقامة لن تتعوض وبقول يمكن ربنا اختارها في أيام مباركة لأنها ست طيبة.. الله يرحمها، سميحة أيوب متتعوضش".

وأضافت: "أنا عارفة الموت علينا حق جميعًا، لكن بيصعب عليكي عشرة إنسانة بتحبيها، لكن هتفضل سمية أيوب في ذاكرة السينما والمسرح والفن المصري، وفي قلوبنا جميعا".

ربنا اختارها في أيام مباركة.. الفنانة نادية الجندي و #لميس_الحديدي تبكيان على الهواء بعد وفاة سميحة أيوب

#كلمة_أخيرة#ON pic.twitter.com/6wDxLqm56Z — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) June 3, 2025

وأكملت: "سميحة أيوب سيدة تعشق عملها، رأيت فيها الإنسانة وليس الفنانة فقط، عشت معها أربعة أشهر ونصف، وهي مدة تصوير العم، كنا نعيش في بيروت في مكان واحد لآخر لحظة عشقت فنها من خلال الالتزام غير الطبيعي".

وتابعت: "كانت تشتغل لمدة 20 ساعة، لا تكل ولا تمل، ولا تقول "تعبت كفاية"، كانت سعيدة بالشغل وتحبّه، وتؤديه بإخلاص وتفانٍ، كانت تملك ذاكرة قوية، تحفظ النصوص الخاصة بالمشاهد، وتحفظها رغم تغيّر المشاهد أحيانًا بشكل يومي، وأحيانًا تكتب المشاهد على الهواء، وكانت تحفظ بطريقة لا تتخيّلها، بذاكرة حاضرة ومركّزة في شغلها".

توفيت النجمة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 93 عامًا.

شهدت جنازة سميحة أيوب توافد كبير لعدد من نجوم الفن والمسرح منذ تشييع الجثمان من منزلها بمنطقة الزمالك، وصولًا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرص نجوم الفن على حضور مراسم الجنازة وإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الراحلة سميحة أيوب، قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

تُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

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