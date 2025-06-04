الأمير أباظة ينعى الفنانة الراحلة سميحة أيوب

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الناقد الفني الأمير أباظة، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

وكتب "أباظة" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنعي السيدة سميحة أيوب عثمان، سيدة المسرح العربي".

وعلم "مصراوي" من مصدر مقرّب أن تُشيَّع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح والسينما والتلفزيون.

وكشف مصدر مطّلع أن الفنانة سميحة أيوب فارقت الحياة داخل شقتها بحي الزمالك، موضحًا أن الجثمان لا يزال داخل الشقة الواقعة بالعقار رقم 55 بشارع محمد مظهر.

وعلم "مصراوي" من مصدر مقرّب أن الجثمان سيُشيَّع اليوم عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

يُذكر أن الفنانة سميحة أيوب رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح، والسينما، والتلفزيون، عن عمر ناهز 93 عامًا.

وكشف مصدر مطّلع أن الراحلة فارقت الحياة داخل شقتها بحي الزمالك، مؤكدًا أن الجثمان لا يزال داخل العقار رقم 55 بشارع محمد مظهر، في انتظار الإجراءات الرسمية.

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