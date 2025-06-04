إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي عمرو دياب بفستان جريء باللون الأزرق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورة جديدة لها وظهرت بدون مكياج، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تارا عماد

ظهرت الفنانة الشابة تارا عماد وسط الطبيعة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

رحمة احمد

شاركت رحمة أحمد جمهورها صورًا جديدة، وظهرت خلالها بمكياج هادئ ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، ونشرت الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر مع طفلها تميم، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وعلقت: "اللهم بارك بسم الله ماشاء الله".

جومانا مراد

تألقت الفنانة اللبنانية جومانا مراد في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها شورت قصير وتوب مكشوف البطن".

شام الذهبي

شاركت شام الذهبي جمهورها صورة جديدة لها تجمعها بزوجها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، .

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.