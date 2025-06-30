محامي شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا لتوضيح تفاصيل أزمتها الأخيرة

كتب- مروان الطيب:

أصدر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا أوضح خلاله تفاصيل أزمة الفنانة شيرين الأخيرة في ختام مهرجان موازين الدولي.

وأكد قنطوش في بيانه أن ما يحدث هو حملة ممنهجة ضد الفنانة شيرين وبات معروفا من يقف ورائها، والذي يهدف إلى التشويش على نجاحاتها.

وأضاف في بيانه: "الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة، بات معروفًا من يقف وراءها، تهدف إلى التشويش على نجاحاتها والتقليل من أي إنجاز فني تحققه".

وتابع: "شيرين تتوجه بالشكر لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الحملة، ونحن لا نعترض على حرية الرأي، بل نحترم النقد البناء الذي يخلو من التجريح، أما الآراء المسيئة والمدفوعة ضمن حملات موجهة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وشهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب انتقادا من قبل البعض عقب استخدامها تقنية الـ "البلاي باك"، إذ أوضح المقربون منها مرورها بوعكة صحية، وانها خالفت أوامر الطبيب المعالج لها حرصا منها على مقابلة جمهورها ومحبيها وسط رسائل دعم من قبل العديد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي.

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