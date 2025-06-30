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تصدر التريند بسبب عقد قران نجله.. 15 صورة لرامي إمام مع عائلته ونجوم الفن

10:23 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
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    المخرج رامي إمام
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    رامي إمام مع النجم الراحل سمير غانم
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    رامي إمام مع الفنان الراحل مصطفى فهمي
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    أولاد رامي إمام مع عمهم محمد عادل إمام
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    رامي إمام مع الفنان الراحل سليمان عيد
  • عرض 14 صورة
    رامي إمام مع الفنان صلاح عبدالله
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    رامي إمام مع أحمد عز وأحمد السقا
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    رامي إمام مع ميسي
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    رامي إمام من حفل جوي أووردز
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    رامي إمام ونجوم الفن
  • عرض 14 صورة
    رامي إمام مع شقيقه محمد عادل إمام
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    رامي إمام مع ماجد الكدواني وهند صبري
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    رامي إمام وياسميت عبد العزيز
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كتب- مروان الطيب:

تصدر المخرج رامي إمام، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد احتفاله بزواج نجله ودخوله عش الزوجية وسط أجواء عائلية.

أقيم مساء أمس الأحد، عقد قران عادل رامي إمام، حفيد الزعيم عادل إمام، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في أجواء عائلية خاصة بحضور أسرة العروسين والأقارب والأصدقاء.

ويحرص المخرج رامي إمام على مشاركة جمهوره ومتابعيه صور له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء مع عائلته أو نجوم الفن الذي يربطه بهم علاقة وطيدة.

وكانت آخر مشاركات رامي إمام الإخراجية بمسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعرضت ضمن "فعاليات "موسم الرياض".

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