كتب- مروان الطيب:

تصدر المخرج رامي إمام، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد احتفاله بزواج نجله ودخوله عش الزوجية وسط أجواء عائلية.

أقيم مساء أمس الأحد، عقد قران عادل رامي إمام، حفيد الزعيم عادل إمام، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في أجواء عائلية خاصة بحضور أسرة العروسين والأقارب والأصدقاء.

ويحرص المخرج رامي إمام على مشاركة جمهوره ومتابعيه صور له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء مع عائلته أو نجوم الفن الذي يربطه بهم علاقة وطيدة.

وكانت آخر مشاركات رامي إمام الإخراجية بمسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعرضت ضمن "فعاليات "موسم الرياض".

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