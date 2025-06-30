كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة غادة عبدالرازق، على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب استخدامها نظام البلاي باك في حفل ختام مهرجان موازين الدولي.

وشاركت غادة ، ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور لشيرين، وعلقت: "مليون سلامة يا حبيبتي، ونورتي المهرجان، بنحبك.. يا موهبة ماشية على الأرض.. القافلة تسير".

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب، تعرضت لانتقادات عبر مواقع التواصل، بسبب تقديمها الأغاني الثلاث الأولى، بطريقة البلاي باك، وسارع بعض الحضور بمغادرة مقر الحفل في حالة غضب، قبل أن تلبي رغبة جمهور حفلها في المهرجان، بتقديم الأغاني بصوتها المباشر.

وردت إدارة مهرجان موازين المغربي، على الجدل المثار حول حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، الذي أقيم مساء السبت الماضي، ونشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، صور الحفل، وكتبت: "قدمت عرضاً تفاعل معاه الجمهور بكل حب من أول لحظة حتى آخر نغمة".

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وبدأت الحفل بأغنية "حبيبي نساي"، و"أنا مش بتاعة الكلام ده"، "على بالي"، "صبري قليل"، "مين اختار"، "حبيب سنيني"، "أنا في الغرام"، و"الوتر الحساس"، وسط تفاعل كبير من الجمهور. ويُعد هذا الحفل هو الأول للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتهاء أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا" في أبريل الماضي.

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