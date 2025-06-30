كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورًا جديدة من كواليس مشاركتها في مسلسل فات المعاد، الذي يعرض حاليا على منصة "watch it".

ونشرت أسماء صورًا تجمعها بالفنان محمود البزاوي، والفنان أحمد مجدي، والفنانة فدوى العابد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بسمة حرة".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى بسمة"، "بسمة الجميلة"، "تمثيلك روعة"، "مسلسل تحفة".

مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة وهو بطولة كل من: أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

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