بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار من حفلها الغنائي في لندن

كتب - معتز عباس:

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مساء السبت، حفلاً غنائيًا في العاصمة البريطانية لندن.

ونشرت نانسي مجموعة صور من حفلها الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: لا يزال عاجزا عن الكلام، قاعة ألبرت الملكية عشت فيها ليلة من الأحلام، شكرًا لكم على الحب والطاقة والأصوات الرائعة".

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أحيت حفلًا غنائيًا الأيام الماضية، في مهرجان موازين بعد غياب ٧ سنوات، والذي أقيم على مسرح النهضة بدولة المغرب.

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