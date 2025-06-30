بإطلالة رشيقة.. أحدث ظهور لـ زينة بملابس رياضية والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها أحدث ظهور لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

وظهرت زينة بملابس رياضية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتكشف عن خسارتها كثير من الوزن.

وتفاعلت الفنانة ويزو مع إطلالة زينة، كما تفاعل المتابعين على "انستجرام"، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة زمانك"، "أحلى واحدة"، "أجمل واحدة في الفن"، "شبه القمر"، "خسيتي أوي حلو كده".

وشاركت الفنانة زينة في مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

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