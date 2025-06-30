كتب- مروان الطيب:

أعلن المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إحياء النجم تامر حسني حفلا غنائيا ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر تركي الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحته الرسمية على موقع "X" وكتب: "الفنان تامر حسني يحيي حل موسيقي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوم 11 يوليو على مسرح أبو بكر سالم، تطرح التذاكر قريبا".

ومن جانبه، رد النجم تامر حسني على المستشار تركي آل الشيخ عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام" وكتب: "أتشرف بإحياء حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إن شاء الله يوم 11 يوليو".

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج للعديد من الفعاليات المتنوعة ما بين الفنية والرياضية والترفيهية، وتقام في 14 منطقة ترفيهية وتحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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