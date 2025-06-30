كتب- مروان الطيب:

أحيت الفنانة هند صبري ذكرى ثورة 30 يونيو، الذي يوافق اليوم الاثنين، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وحرصت هند صبري على المشاركة في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو عبر خاصية الاستوري، وكتبت: "30 يونيو كان محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب المصري عن رؤيته لمسار الوطن ومستقبله".

وأضافت: "ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن، كل عام ومصر حرة، قوية وآمنة".

كانت آخر مشاركات الفنانة هند صبري الفنية كانت بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024.

ويذكر أن الفنانة هند صبري تشارك ببطولة مسلسل "عسل أحمر" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم آسر ياسين، محمود حافظ، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "عسل أحمر" حول صحفية تشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل، فتجد نفسها غارقة في شبكة معقدة من الأسرار المظلمة التي تكشف عن تواطؤات وفساد عميق داخل المؤسسات الدينية والأمنية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.