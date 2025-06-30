كتب- مروان الطيب:

دافع الشاعر الغنائي، تامر حسين عن الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتقادها من قبل البعض خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استخدامها نظام البلاي باك في حفل ختام مهرجان موازين الدولي.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "تفتكروا شيرين عبد الوهاب متتمناش تظهر بأجمل وأكمل شكل؟، واضح أن صوتها كان مرهق ورغم ذلك بترجع وبتحاول ومهتمة وواحشها تقابل الجمهور".

وتابع: "من حق الجمهور يسمعها بأفضل شكل يرضيه ولكن بلاش انتقادات قاسية، اللي بيتقال من بعض الناس ده يسد نفس أي مطرب عن الغنا تاني".

وأنهى تعليقه قائلا: "تاني ياريت ماننساش انها صوت عظيم وياما أمتعتنا ونراعي مشاعر الناس، يا جماعة شيرين صدقونى مرِت بظروف في مُنتهى الصعوبة تِهد وتنهي حياة بني أدمين فاشوية إنسانية ورحمة لوجه الله فقط، الكلمة الطيبة صدقة مبقولكش نافق بس خليك إنسان".

ويعد تامر من أبرز الشعراء في مصر والوطن العربي حيث تعاون مع عدد كبير من أبرز نجوم ونجمات الغناء أهمهم النجم عمرو دياب.