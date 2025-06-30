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"على البحر".. هدى الإتربي تستمتع بإجازتها الصيفية والجمهور يغازلها (صور)

04:37 م الإثنين 30 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هدى الإتربي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة على البحر من أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت الإتربي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، الجميلة، قمر أوي، عسل الصيف، أحلى واحدة، السكر".

يُذكر أن، هدى الإتربي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "العتاولة 2" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وخاض بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة هدى الإتربي لى البحر جازتها الصيفية طلالة أنيقة
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