عمرو سعد يوجه رسالة إلى نجله بعد نجاحه في الثانوية الألمانية

كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان عمرو سعد، على توجيه رسالة إلى نجله الأكبر "رابي"، بعد نجاحه في الثانوية الألمانية.

وقام عمرو سعد ، بنشر صور من حفل نجاح نجله، ووجه له رسالة وكتب: "ماشاء الله عليك يا رابي ، رابي عمرو سعد يجتاز الثانوية الألمانية بنجاح كبير و تقدير ممتاز مبروك يا صاحبي عقبال الجامعة بإذن الله".

وقام الفنان عمرو سعد، ببطولة مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان الماضي، وضم نخبة من النجوم، ومنهم إلهام شاهين، سلوى عثمان، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، نشوى مصطفى ، أحمد فهيم، ملك زاهر، منة فضالي، طارق النهري، ومحمود قابيل، وإخراج محمد سامي.