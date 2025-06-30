كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في الساحل الشمالي، تطورات جديدة في بيع التذاكر لحضور الحفل المقام يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو .

وأعلنت عبر منصة بيع التذاكر، بيع الفئات التالية من الموجة الثانية، وهي 7000، و 8000، و9000، و 14000 جنيه، وذلك بعد أيام من اكتمال حجز تذاكر الموجة الأولى في فئات 11000، و 13000، و 16000 جنيه.

وأوضحت، أن التذاكر المتاحة، هي فئات، 40000، و 12000، و 17000.

ويقدم النجم عمرو دياب الحفل في شاطئ صول مراسى بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو ، بمشاركة المغني و الموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Who Made Who" .

ويستعد النجم عمرو دياب، لطرح أول أغاني ألبومه "ابتدينا"، والذي يشهد تعاونه الأول مع شركة سوني ميوزيك، بالإضافة إلى عودته للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع عادل حقي، و ميكس و ماستر امير محروس.