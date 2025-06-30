كتب- هاني صابر:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لمواجهات ودية تجمع أبطال نادي مايك تايسون بنجوم الاتحاد السعودي للملاكمة.

ونشر آل الشيخ، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مواجهات ودية تدريبية تجمع أبطال نادي مايك تايسون بنجوم الاتحاد السعودي للملاكمة، بحضور الأسطورة روبيرتو دوران".

وفي تدوينة سابقة، كتب آل الشيخ: "في الرياض .. أقوى جمهور لـ WWE".

وشهد يوم السبت 28 يونيو 6 مواجهات عالمية، جمعت: كودي رودز وراندي أورتن، ريا ريبلي وراكيل رودريغيز، سامي زين وكاريون كروس، جاكوب فاتو وسولو سيكوا، أسوكا وجايد كارجيل، جون سينا وسي إم بانك.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الترويج لفعاليات موسم الرياض، سواء الفنية أو الرياضية خاصة تلك المتعلقة بعالم المصارعة والتي يشارك فيها أبرز نجوم العالم.