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بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ صبا مبارك والجمهور يعلق (صور)

03:04 م الإثنين 30 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت صبا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الساعة الذهبية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، حلويات، سكر، الفستان تحفة، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "220 يوم" من بطولة كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

صبا مبارك إنستجرام
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