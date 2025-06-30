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بـ"فستان قصير".. مي عمر تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يغازلها (صورة)

02:29 م الإثنين 30 يونيو 2025

مي عمر

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت مي عمر، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف هنا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، أميرة البنات، الجمال عدى الكلام، عروسة البحر، حلاوة، سكر أوي".

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش" إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

مي عمر

الفنانة مي عمر ستان قصير جازة الصيف طلالة صيفية جريئة
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