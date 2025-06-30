ماذا قالت رانيا محمود ياسين عن السوشيال ميديا والسقا ومها الصغير؟

كتب- هاني صابر:

هاجمت الفنانة رانيا محمود ياسين، صفحات السوشيال ميديا بسبب الأكاذيب التي يتم اطلاقها على الفنانين، وتدخلهم في حياة السقا ومها الصغير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها على إنستجرام: "نفسي تسكتوا شوية ودع الخلق للخالق نفسي تفهموا من ٩٩% من اللي بيتصدر علي السوشيال ميديا حلو أوي حش غلط أو مستفز أو عايزك تشتم الشخصيات العامة علشان تكره عيشتك وتشوفهم دايما ناس ما يعرفوش ربنا او نرجسيين أو متربوش أو مغرورين وده مقصود وعن عمد".

وتابعت: "علشان الفنانين مثلا بعد ما كانوا قوى ناعمة ومؤثرين يبقوا الناس المفضوحين محدش منهم يبقى قدوة ولا رمز ولا قيمة مؤثرة زي زمان، محدش سأل نفسه ليه زمان الفنان كان قدوة ومؤثر لأن مكنش في أداة مدمرة اسمها السوشيال ميديا وكان في حاجة كيوت أوي بالنسبة لدلوقتي اسمها الصحافة الصفرا بس عمرها ما كانت مؤثرة، بلونة وبتفرقع وتخلص لكن الهري دلوقتي لازم يدخل في أسبوع كحد أقصى".

واستكملت: "نفسي تبطلوا تصدروا أحكام من السوشيال الميديا لأن والله أداة كاذبة بكل صفحاتها ومنشتاتها المستفزة وفيديوهاتها اللي بتتقال بأصوات ناس مجهولة، عايزة تعمل ريتش وفلوس على حس سمعة الفنانين ومعظم النقل كاذب".

وأوضحت: "على سبيل مثال السقا ومها ناس مش رحماهم، سيبهم في حالهم ارحموا أولادهم كلنا عندنا بيوت ومشاكل وأولاد بنخاف على شكلنا وشكلهم بطلوا تصدروا أحكام، ادعوا ربنا يهدي الأمور ويصلح الأحوال بدل الهجوم طول الوقت عليهم وعلى غيرهم، وذكري للسقا ومها لأن ده موضوع الساعة وربنا يهدي يا رب ويرحمنا من هذه الأداة التي تدمر القيم والرموز".

وأضافت: "محدش يقولي واحنا مالنا، أنتم اللي بتصدروا حياتكم هرد وأقولك لأ السوشيال ميديا بتحاصر حياتنا وبنتصور طول الوقت حتى من غير ما نعرف وبتتزيف معظم الحقايق وبتديها أكبر من حقيقتها ده غير اللجان المدفوعة وكفاية كدة".

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