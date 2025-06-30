إعلان

سلمى أبو ضيف تنشر البرومو الدعائي لفيلم "هيبتا 2- المناظرة الأخيرة"

02:09 م الإثنين 30 يونيو 2025

سلمى أبو ضيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو الدعائي لفيلم "هيبتا 2- المناظرة الأخيرة"

وعلقت سلمى على الفيديو قائلة: "قصة الحب مستمرة، هيبتا المناظرة الأخيرة، الرهان على الحب"

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد مالك

سلمى أبو ضيف هيبتا 2- المناظرة الأخيرة إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة