سلمى أبو ضيف تنشر البرومو الدعائي لفيلم "هيبتا 2- المناظرة الأخيرة"

كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو الدعائي لفيلم "هيبتا 2- المناظرة الأخيرة"

وعلقت سلمى على الفيديو قائلة: "قصة الحب مستمرة، هيبتا المناظرة الأخيرة، الرهان على الحب"

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد مالك