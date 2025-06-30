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بالصور.. حسين الجسمي يشعل أجواء كازابلانكا في أمسية ساحرة بمهرجان Casablanca Music Week

01:52 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    حسين الجسمي يشعل أجواء كازابلانكا (4)
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    حسين الجسمي يشعل أجواء كازابلانكا (5)
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كتبت- منال الجيوشي

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفل غنائي ضخم على مسرح "لا كازابلانكيز"، ضمن فعاليات مهرجان Casablanca Music Week، بحضور الآلاف من عشاق الفن والموسيقى من مختلف المدن المغربية.

وتفاعل الجمهور مع أداء الجسمي، الذي قدّم باقة من أنجح أعماله، أبرزها: (بالبنط العريض، ستة الصبح، أمي جنة)

كما قدم حسين الجسمي الأغنية المغربية التراثية “هَيّا هَيّا.. جايه تصفار وتخضار”، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير

وحضر الحفل عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة، إلى جانب حشد كبير من الجمهور

حسين الجسمي حفل غنائي كازابلانكا مهرجان Casablanca Music Week
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