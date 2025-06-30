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هدى المفتي تخطف الأنظار بأحدث ظهور..والجمهور يعلق (صور)

01:36 م الإثنين 30 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هدى المفتي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، تحفة، ما شاء الله، إيه القمر ده، أحلى واحدة، حلاوة وجمال، جميلة الجميلات".

يُذكر أن، هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، ومن تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

هدى المفتي إطلالة أنيقة
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