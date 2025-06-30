كتب-مصطفى حمزة:

حسم الشاعر محمد حامد، ما يثار حول طرح النجم عمرو دياب، أغنية جديدة بعنوان "ملعون الحب"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقام الشاعر، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر توضيح، وكتب: "بخصوص العمل المنتشر مؤخرًا للفنان عمرو دياب بإسم ملعون الحب، الغنوة التي تم تداولها مؤخرًا بصوت يقترب من الفنان عمرو دياب، هي تجربة فنية تم تنفيذها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI Voice Cloning)، وتم الإشارة لذلك بوضوح في عنوان الفيديو ووصفه ".

وتابع: "الفكرة لم تكن تهدف إلى تقليد أو انتحال، بل إلى اختبار حدود الإحساس والحنين لدى الجمهور، عبر تجربة فنية تستدعي ذاكرتنا الصوتية والموسيقية، نحن نُكنّ كل الاحترام والتقدير للهضبة عمرو دياب، الرمز الكبير في الموسيقى العربية، وهذه التجربة لا تمس بأي شكل من الأشكال حقوقه أو مسيرته".

وأضاف: "ما حدث من تفاعل واسع وتصدر المقطع محركات البحث فاجأنا جميعًا، وأكد أن الموسيقى ما زالت تملك قدرة استثنائية على لمس الوجدان، حتى وإن جاءت من صوت صناعي، أنا أعمل حاليًا على مشروع فني جديد يُعبر عن صوتنا الحقيقي، بروح صادقة، وبخيال لا يتوقف عند شكل الصوت، بل يمتد إلى جوهر الإحساس".

واختتم: "وتقديري واحترامي لكل من تفاعل، واستمع، وشارك، وإن شاء الله الجاي أحلى ومبروك مقدما للهضبة العظيم ألبومه المرتقب".

وكشف النجم عمرو دياب، مؤخرا عن استعداده لطرح أغنية بعنوان "ابتدينا"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حي، وميكس ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة سوني ميوزيك.