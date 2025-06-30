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بـ"فستان جريء"..أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يعلق (صور)

12:11 م الإثنين 30 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارولين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوتك، أحلى من الحلويات، قمر، أحلى واحدة، ما شاء الله، حلوة".

يذكر أن، كارولين عزمي شاركت في مسلسل "فهد البطل" بدراما رمضان 2025، بطولة أحمد العوضي ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

كارولين عزمي إنستجرام
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