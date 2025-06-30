بالمايوه.. رشا مهدي جريئة في أحدث ظهور لها

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها بالمايوه

رشا مهدي ظهرت أيضا بملابس بيضاء صيفية، داخل أحد المنتجعات، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "جميلة بكل حالاتك"، "منورة الدنيا"، "ملكة"، "أحلى رشا"، وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "6 شهور" بطولة: نور النبوي، مراد مكرم، نور إيهاب، مجدي بدر، سلوى محمد علي، ومن إخراج مصطفى صولي