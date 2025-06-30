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أول تعليق من مهرجان موازين عن حفل شيرين عبدالوهاب المثير للجدل

11:37 ص الإثنين 30 يونيو 2025
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    شيرين عبد الوهاب بالحفل
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    شيرين على مسرح موازين
  • عرض 8 صورة
    من جمهور حفل شيرين
  • عرض 8 صورة
    من حفل شيرين بموازين
  • عرض 8 صورة
    مهرجان موازين حفل شيرين
  • عرض 8 صورة
    من حفل شيرين
  • عرض 8 صورة
    منشور موازين
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كتب-مصطفى حمزة:

ردت إدارة مهرجان موازين المغربي، على الجدل المثار حول حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، الذي أقيم مساء السبت الماضي.

وقامت إدارة المهرجان، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بنشر صور الحفل، وكتبت: "قدمت عرضاً تفاعل معاه الجمهور بكل حب من أول لحظة حتى آخر نغمة".

وتعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب، لانتقادات عبر مواقع التواصل، بسبب تقديمها الأغاني الثلاث الأولى، بطريقة البلاي باك، وسارع بعض الحضور بمغادرة مقر الحفل في حالة غضب، قبل أن تلبي رغبة جمهور حفلها في المهرجان، بتقديم الأغاني بصوتها المباشر.

قدمت المطربة شيرين عبد الوهاب، وفي الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 20 للمهرجان، مجموعة من أشهر أغانيها،ومنها (صبري قليل، الوتر الحساس، كلام عينيه، ومين اختار، متحاسبنيش، على بالي) وغيرها

مهرجان موازين المغربي شيرين عبدالوهاب فيسبوك
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