موعد طرح ثاني أغاني ألبوم محمد منير

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد منير، لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد، والذي يعد الأول له بعد التعاقد مع شركة روتانا في مايو الماضي.

ويقوم الكينج، بطرح الأغنية، يوم الخميس المقبل الموافق 3 يوليو، عبر قناة شركة روتانا، في موقع يوتيوب ومختلف المنصات، وصفحات مواقع التواصل.

وبدأ محمد منير، الأسبوع الماضي، بروفات الاستعداد لحفلاته في موسم الصيف، في الاستديو الملحق بمنزله، بحضور فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحى سلامة.

وتضم الفرقة، هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، نور عاشور "ساكسفون"، وأندريا سيجون "باص جيتار"، طارق رؤوف "ترومبيت"، أشرف سعدان، محمد زتونة، أحمد رزة، رضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد محمود أبا اليزيد، ونوران عطا الله "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة".

وحققت أول أغاني ألبوم محمد منير، وهي بعنوان "ملامحنا"، ما يزيد عن المليون و700 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، في موقع يوتيوب.

وتعاون الكينج محمد منير في أغنية "ملامحنا"، للمرة الأولى مع مؤلفتها الشاعرة هالة الزيات، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي عمرو عبدالفتاح، وتولى وضع الميكس و الماستر امير محروس.

ملامحنا