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الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام

01:12 ص الإثنين 30 يونيو 2025
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    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام
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    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام (3)
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    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام (2)
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كتب - معتز عباس:

أقيم منذ قليل عقد قران عادل رامي إمام، حفيد الزعيم عادل إمام، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في أجواء عائلية خاصة بحضور أسرة العروسين والأقارب والأصدقاء.

وتولى عقد قران حفيد الزعيم، الشيخ رمضان عبد المعز، بحضور المخرج رامي إمام والد العريس.

ويحتفل حفيد الزعيم، بزفافه ومدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، بعد عامين من احتفالهم بالخطوبة في يوليو 2023.

عادل رامي إمام هو الحفيد الأكبر للزعيم عادل إمام، الذي لديه من الأبناء 3 هم: المخرج رامي إمام، وسارة، والفنان محمد إمام، ولديه من الأحفاد عادل، وعز الدين، وأمينة، وهالة، وكاميليا، ورقية، وخديجة.

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حفيد الزعيم نجل المخرج رامي امام عادل رامي امام عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام
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