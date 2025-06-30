بالفيديو.. آسر ياسين يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم "الشايب"

كتب - معتز عباس:

حل الفنان آسر ياسين ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع على فضائية "دي ام سي".

وكشف آسر ياسين أسباب تأخر الإعلان عن بدء تصوير فيلم "الشايب" والمأخوذ عن شخصية "الشايب" في فيلم ولاد رزق، قائلًا: "إحنا شغالين حاليا في مرحلة كتابة السيناريو وشغالين عليه ان شاء الله لأن الشخصية كانت مكتوب لها فليم وتم تسميته الشايب".

وأضاف: "السيناريست صلاح الجهيني هو كاتب فيلم ولاد رزق والشايب، قال ماتيجي ندخل الشايب عالم ولاد رزق في آخر مشهد نشوف هيعمل ايه، لما علمنا كده والفليم نزل الشخصية عملت صدى كبير في الشارع وعند الجمهور".

وتابع: "أثناء تصوير فيلم ولاد رزق 3 صلاح الجهيني قالوا تعالوا ندخل الشايب في أحداث الفيلم، ولما روحت السعودية مكنش فيه سيناريو مكتوب، وعقبال ما كتبوا السيناريو كان عندنا فكرة هنعمل ايه، والشخصية عملت رد فعل هايل وانا بحب الكارتار ده".

وشارك آسر ياسين في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، عدد من النجوم وهم ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض، غادة طلعت، تأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج تامر محسن في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي، علي قاسم، وأسماء جلال وعرض نهاية شهر ديسمبر الماضي.

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