حدث بالفن | أزمة جديدة لشيرين مع جمهورها ووفاة فنانة بعد معاناة مع السرطان
12:05 ص الإثنين 30 يونيو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة الفنانة والإعلامية المغربية كوثر بودراجة، أزمات أثارت الجدل في حفلات شيرين عبد الوهاب، تركي آل الشيخ ينشر فيديو لأسطورة المصارعة جون سينا، وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
تركي آل الشيخ جون سينا فاروق فلوكس شيماء سيف شيرين عبد الوهاب وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل وفاة شيفالي جاريوالا فريدة سيف النصر مها الصغير أحمد السقا وفاة كوثر بودراجة رامي صبري هدى الإتربي أحمد السيد زيزو
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