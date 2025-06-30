إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة الفنانة والإعلامية المغربية كوثر بودراجة، أزمات أثارت الجدل في حفلات شيرين عبد الوهاب، تركي آل الشيخ ينشر فيديو لأسطورة المصارعة جون سينا، وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: