إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جيبة قصيرة.

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها، صورًا جديدة لها، وظهرت من كواليس مسلسل "نقطة سودة"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهى تستمتع بعطلتها الصيفية.

كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان متابعيها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هند عبد الحليم

تألقت الفنانة هند عبد الحليم في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بفستان جريء باللون الأخضر، خطفت به الأنظار، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، واكتفت بالتعليق بإيموجي "قلب أخضر ".

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي عمرو دياب مع صديقتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وظهرت بمكياج هادئ داخل سيارتها.

مي الغيطي

ظهرت مي الغيطي بدون مكياج، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

أسماء أبو اليزيد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صور جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

درة

نشرت الفنانة درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كلاسيكية مميزة