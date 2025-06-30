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"ربنا يديمها نعمة وأخوه".. كريم محمود عبدالعزيز يوجه رسالة للمخرج بيتر ميمي

01:00 ص الإثنين 30 يونيو 2025

كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي

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كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بالتعاون للمرة الخامسة مع بيتر ميمي مخرج مسلسل "مملكة الحرير".

ونشر كريم صورة تجمعه بـ بيتر ميمي، من كواليس تصوير مسلسل "مملكة الحرير"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "العمل رقم 5 ربنا يديمها نِعمه و أخوّه و صداقة قبل الزمالة و الشغل، وتفضل دايما متجدد ومتطور وموهوب وناجح وبتغزوا العالم".

مسلسل "مملكة الحرير"، يتكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.
إلى جانب النجم كريم محمود عبدالعزيز، يضم العمل نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

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كريم محمود عبدالعزيز بيتر ميمي
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