كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل اتصال الفنان أحمد السقا بها من الحج، وهو الاتصال الذي أوضح فيه حقيقة منشورات مثيرة للجدل منسوبة له انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بسمة وهبة خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور: "أحمد كلمني امبارح من الحج، وقعدنا نتناقش وسألته عن البوست اللي منتشر على مواقع التواصل.. هل إنت اللي كتبت البوست ده؟، وقالي الآتي بالظبط".

وأضافت بسمة وهبة: "قال لي أنا كنت بعمل طواف القدوم من الساعة 7 ورجعت الساعة 11 الصبح، ورجع البيت نام، صحيت لقيت التليفون هينفجر من كمية الرسائل والاتصالات الهاتفية، وقالي أولا الكلام اللي في البوست مش لغتي ولا دي طريقة كلامي، وبعدها فتحت الصفحة عشان أشوف اللي بيتكلم عنه البوست، وهنا كانت الصدمة ملقتش البوست، وبعدين قالي كلمت أختي تدخل تشوف إيه الحكاية والموضوع".

وتابعت بسمة وهبة: "أحمد السقا قاللي إنهم اكتشفوا إن في 4 أشخاص بيعملوا لوج إن كأنهم أدمن على الصفحة وهما مش تبعنا لا تبع أحمد واخته، اكتشفنا بيدخلوا يكتبوا البوست ويسيبوه شوية وفي الآخر يتمسح وبعدين يخرجوا من الصفحة".

وأكملت: "أحمد السقا قاللي أنا معنديش أي ضغينة لأي حد، وقالي انا بعيد عن الموضوع لأني اتكلمت معاه وقولت له وبنصحه سيب الموضوع ده وانساه، وقالي أنا كل ما أبعد بلاقي حد بيشدني عايز يدخلني خناقة بالعافية وأنا مش عايز وبتفادئ أي مشاكل عشان ولادي".

وأوضحت: "وقالي انا مش هعيش قد العمر اللي فات وفي حد مصمم يشدني لمنطقة أنا مش عايز أروحلها، وبحاول أتفادى أي مشاكل وانا عايز أعيش في سلام وابعد عن أي مشاكل"، متابعًا: "وقالي لو أم ياسين احتاجتني دلوقتي هكون أول واحد جنبها ومش هتردد أقف جنبها، لأنها إنسانة طيبة جدا ويصعب عليا ومقدرش أتحمل لو حد في يوم من الأيام زعلها لأي سبب".

وأتمت: "قالي يا بسمة هكون أول واحد يقف في ضهرها بس مش معنى كدا في رجوع، وفي ولاد حلال حبوا يسخنوا الدنيا بحجة الوساطة وطبعا أنا فاهم ومش بدي لحد أي فرصة.. دي رسالة من أحمد السقا".



وكان الفنان أحمد السقا احتفل مؤخرًا بتخرّج ابنته، ونشر صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور بيكي، مبروك يا حبيبة قلبي، ويارب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

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