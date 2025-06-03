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"حبيب قلبي".. رحمة محسن تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

10:58 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

رحمة محسن تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

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كتب - معتز عباس:

ردت مطربة المهرجانات الشعبية رحمة محسن، على الشائعات التي انتشرت الفترة الماضية، حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، بعد مشاركتها في مسلسل "فهد البطل".

وقالت رحمة، في تصريحات تلفزيونية، على قناة "ام بي سي مصر"، إن أحمد العوضي هو أكثر شخص وثق في موهبتها الغنائية ومنحها الفرصة من أجل غناء أكثر من أغنية في مسلسل "فهد البطل"، مرادفة: "عايزة أشكر أحمد العوضي هو صدقني في الوقت اللي ناس كتيرة مش مصدقاني وآمن بيا، والحمد لله أنا مخذلتوش والأغنية شغالة في كل مكان في مصر وبرة مصر".

وعن شائعات الارتباطت، علقت رحمة محسن: "أحمد العوضي حبيب قلبي ونجم كبير وشرف ليا اشتغل معاه وإن شاء الله متبقاش آخر مرة، وعايز أقوله عرفت أشرفك".

عرض مسلسل "فهد البطل" في رمضان 2025، يشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

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رحمة محسن أحمد العوضي مسلسل فهد البطل
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