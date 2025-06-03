هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج وتنجو من السقوط على الأرض

كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لموقف محرج تعرضت له المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، في حفل جوائز "باما" بألمانيا".

وأظهر مقطع الفيديو، نجاح الحارس الشخصي في الإمساك بـ هيفاء وهبي قبل سقوطها على الأرض أثناء جلوسها على أحد المقاعد.

وتسلمت هيفاء وهبي جائزة أيقونة الشرق و النجمة الاستثنائية في حفل توزيع جوائز "داف باما" الموسيقية للعام 2025، في مدينة أوبرهاوزن غربي ألمانيا.

أعربت هيفاء عن سعادتها بعد استلام الجائزة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "شكراً لـ DAF BAMA على هذا التكريم... جائزة أيقونة الشرق الأوسط وجائزة الفنان المتميز من BAMA".

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