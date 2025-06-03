موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن موعد عزاء الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر إقامة العزاء يوم الخميس المقبل في مسجد عمر مكرم، بعد تشييع جثمانها عصر اليوم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

توافد نجوم الفن على جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ93 عامًا.

شهدت الجنازة وصول عددًا من نجوم الفن وهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد رضا، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، وإلهام شاهين ونور النبوي، ولقاء سويدان، ومديحة حمدي ونادية الجندي والمخرج أشرف فايق، والمخرج الكبير خالد جلال، وغيرهم من النجوم.



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