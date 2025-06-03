بوسي شلبي تنعى سميحة أيوب: "مع السلامة يا حتة من قلبي"

كتب - معتز عباس:

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على نعي النجمة الراحلة سميحة أيوب، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونشرت بوسي صورة جمعتها بـ سميحة أيوب على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مع السلامه يا سيدة المسرح العربي، يا حته من قلبي يا غاليه يا أطيب الناس في الجنه ان شاء الله".

https://www.instagram.com/p/DKcLSoCoxwB/

رحلت سميحة أيوب عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، داخل منزلها في منطقة الزمالك، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهدت جنازة سميحة أيوب توافد كبير لعدد من نجوم الفن والمسرح منذ تشييع الجثمان من منزلها بمنطقة الزمالك، وصولًا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرص نجوم الفن على حضور مراسم الجنازة وإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الراحلة سميحة أيوب، قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

تُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

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