وفاء عامر بالحجاب في جنازة الراحلة سميحة أيوب.. صورة

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة وفاء عامر على حضور جنازة النجمة الراحلة سميحة أيوب، والتي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 93 عامًا.

وظهرت وفاء عامر بالحجاب أثناء تشييع جثمان سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب"، بعد أداء صلاة الميت من أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، جنازة النجمة الراحلة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي وافتها المنية صباحًا عن عمر ناهز 93 عامًا.

وشهدت جنازة سميحة أيوب توافد كبير لعدد من نجوم الفن والمسرح منذ تشييع الجثمان من منزلها بمنطقة الزمالك، وصولًا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرص نجوم الفن على حضور مراسم الجنازة وإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الراحلة سميحة أيوب، قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

تُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

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