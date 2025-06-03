بـ"العباءة والطرحة السوداء".. ماجدة زكي تودع سميحة أيوب

كتب - معتز عباس:

قدمت الفنانة ماجدة زكي واجب العزاء في وفاة سميحة أيوب، وحضرت الجنازة التي أقيمت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد اليوم الثلاثاء.

وظهرت ماجدة زكي مرتدية العباءة والطرحة السوداء، بعد تشييع جثمان سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب"، وأداء صلاة الميت في مسجد الشرطة.

وتوفيت النجمة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب صباحًا عن عمر ناهز 93 عامًا.

وشهدت جنازة سميحة أيوب توافد كبير لعدد من نجوم الفن والمسرح منذ تشييع الجثمان من منزلها بمنطقة الزمالك، وصولًا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرص نجوم الفن على حضور مراسم الجنازة وإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الراحلة سميحة أيوب، قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

تُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

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