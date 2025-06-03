كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار:

أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، جنازة النجمة الراحلة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، التي وافتها المنية صباحًا عن عمر ناهز 93 عامًا.

وشهدت جنازة سميحة أيوب توافد كبير لعدد من نجوم الفن والمسرح منذ تشييع الجثمان من منزلها بمنطقة الزمالك، وصولًا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرص نجوم الفن على حضور مراسم الجنازة وإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الراحلة سميحة أيوب، قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

ونستعرض 5 مشاهد من جنازة الراحلة سميحة أيوب في التقرير التالي:

1- تواجد أمام منزل سميحة أيوب عدد من الفنانين والمخرجين البارزين، أثناء تشييع جثمان الفنانة الراحلة، قبل أداء واجب الصلاة عليها في مسجد الشرطة.

2- في لفتة وفاء مؤثرة، حرص النجم القدير رشوان توفيق والنجمة مديحة حمدي على وداع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب من أمام منزلها، مما عكس عمق العلاقة التي تربط نجوم الزمن الجميل.

3- وحرص عدد من النجوم على ارتداء نظارات سوداء، أبرزهم النجمة نادية الجندي، والفنان محمد رياض، والفنان نور خالد النبوي، والفنان محمد العمروسي، والفنان محمد رياض، والفنان أحمد عبدالعزيز، والفنانة لقاء سويدان، والفنان محسن منصور، والفنان إيهاب فهمي.

4- تواجد عدد من نجوم الفن داخل سيارتهم بسبب حرارة الشمس القوية والطقس الحار، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة وفاء عامر، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

5 - شارك في توديع الجثمان أيضًا وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والذي حرص على الحضور وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة سميحة أيوب.

6- انفعلت الفنانة رانيا محمود ياسين وقالت باكية"برحيل سميحة أيوب كده جابت ضرفها، خلاص الشغلانة جابت ضرفها بعدها مفيش حاجة".

ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي تُعد من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان الكبير زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 بفيلم "المتشردة"، وشاركت لاحقًا في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا، إلى جانب أعمالها التلفزيونية والإذاعية المميزة.

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