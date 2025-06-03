كتب-معتز عباس:

تصدر اسم الإعلامية مها الصغير مؤشرات البحث جوجل بعد إعلان النجم أحمد السقا طلاقهما بشكل رسمي.

والتزمت خلال الأيام الماضية الصمت وسط تفاقم الشائعات حول سبب الطلاق وحقيقة ارتباطها من جديد، إلى أن خرجت اليوم الثلاثاء عن صمتها.

ونشرت اليوم الثلاثاء ستوري انستجرم، قالت فيه:""دعوة المظلوم، حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا وأنكر فعلنا من خير وكفى بالله شهيدًا".

وبعد انتهاء حلقتها اليوم من برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذي شهد أول ظهور لها عقب الأزمة، أصدرت الإعلامية مها الصغير بيانا، بعد تفاقم الشائعات حولها عقب إعلان النجم أحمد السقا انفصالهما.

وقالت في بيانها:" لقد التزمتُ الصمت طويلًا، وتحملتُ ما يفوق طاقتي، لا عن ضعفٍ أو خوف، بل احترامًا لنفسي ولأبنائي.. وإن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي.

وكنت دائما أ,من أن الكرامة تكمن في الصمت وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".

وكان النجم أحمد السقا أعلن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير وأوضح أن الطلاق وقع منذ فترة.

