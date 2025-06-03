شريف منير يودع سميحة أيوب ويكشف دعمها له في محنته

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان شريف منير على نعي النجمة الراحلة سميحة أيوب، والتي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 93 عامًا، كاشفًا عن تفاصيل علاقته بها الفترة الماضية.

ونشر شريف منير، مقطع فيديو لمشاهد جمعته بـ سميحة أيوب في أعمال فنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اتألمت جدا لما صحيت على خبر وفاة سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة ايوب، معرفتى بيها كانت من زمان لكن علاقتنا تعمقت وقت ما اشتغلنا مسلسل "إجازة مفتوحة"، كانت بتجسد دور أمي، ومن وقتها حصل بينا رابط جميل بقى بيني وبينها تواصل شبه يومي لدرجة أني لما اغيب عنها كانت تكلمني تقولي فينك متقلقنيش عليك".

وأضاف: "مريت بفترة محن كنت فيها تعبان نفسيًا كانت أكتر شخص وقف جنبي ودايما تطمني وتدعمني، اللي كان مدهش فيها إنها رغم سنها كان دايما عندها قوة وعزيمة وحضور مبهر ووعي، كانت في قمة الوعي والثقافة، كانت تتكلم معايا عن ذكرياتها وعن وقوفها على المسرح وعن عروضها اللي شرفتنا بيها في فرنسا وبلاد تانية كانت فخر لينا كلنا".

وأتم: "سابت لينا تاريخ كبير وذكريات عظيمة ربنا يرحمك يا أستاذتي".

وأقيمت عصر اليوم جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

تُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

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