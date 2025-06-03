خالد سليم ينعى سميحة أيوب بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟

حرص الفنان خالد سليم على نعي النجمة القديرة سميحة أيوب، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا.

وكتب خالد سليم، عبر صفحته الشخصية بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم محبيها الصبر والسلوان".

أقيمت عصر اليوم جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

تُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان الكبير زكي طليمات.

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