يسرا اللوزي ناعية سميحة أيوب: "وداعًا لواحدة من أهم أسماء الفن المصري"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة يسرا اللوزي على نعي الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت يسرا اللوزي، صورًأ تجمعها بـ سميحة أيوب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "البقاء لله في سيدة المسرح العربي، الفنانة سميحة أيوب، اتشرفت إني اشتغلت معاها في فيلم، وكانت تجربة قريبة لقلبي، وداعًا لواحدة من أهم الأسماء في تاريخ الفن المصري".

أقيمت عصر اليوم جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

تُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان الكبير زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 بفيلم "المتشردة"، وشاركت لاحقًا في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا، إلى جانب أعمالها التلفزيونية والإذاعية المميزة.

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